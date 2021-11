Grande protagonista del Venezia – 15esimo con 12 punti in classifica – il trequartista e leader tecnico della squadra veneta si racconta a Sky Sport in una lunga intervista a Marina Presello: "Dopo la retrocessione con l'Entella sono rimasto senza squadra fino a un'ora dalla chiusura del mercato. Qui sono rinato e ora lavoriamo per riportare l'entusiasmo in città. Zanetti fondamentale per noi".