Verona-Juve, Bremer verso un turno di riposo

00:01:56 min
|
1 ora fa
CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842
serie a
Fabregas su Morata: "Deve crescere ma sono sicuro farà bene"
00:00:53 min
| 40 minuti fa
milan udinese partenza videomilan udinese partenza video
serie a
Milan, il video della partenza per la trasferta di Udine
00:01:29 min
| 2 ore fa
PIOLI CONFPIOLI CONF
serie a
Pioli: "Voglio una Fiorentina vincente, Como un'opportunità"
00:04:13 min
| 3 ore fa
INTV PIOLIINTV PIOLI
serie a
Pioli: "Vogliamo la prima vittoria, stiamo lavorando bene"
00:04:36 min
| 4 ore fa
coll mangiantecoll mangiante
serie a
Roma, verso il derby: Ranieri sempre al fianco di Gasperini
00:02:33 min
| 4 ore fa
tudor conftudor conf
serie a
Tudor: "I sette gol subiti? Nessun processo"
00:08:44 min
| 4 ore fa
coll petruccicoll petrucci
serie a
Sarri e derby di Roma: com'è cambiato l'approccio negli anni
00:01:48 min
| 4 ore fa
paventi collpaventi coll
serie a
Inter: Darmian è tornato in gruppo, Lautaro in dubbio
00:01:20 min
| 4 ore fa
allegri confallegri conf
serie a
Allegri: "Recupero Leao procede, Maignan recupera col Lecce"
00:04:02 min
| 5 ore fa
coll leonardicoll leonardi
serie a
Fiorentina, tornano Kean e Gudmundsson: le ultime news
00:01:23 min
| 6 ore fa
coll guard juvecoll guard juve
serie a
Verona-Juve, atteso ampio turnover per Tudor. Il punto
00:01:00 min
| 6 ore fa
coll mangiantecoll mangiante
serie a
Roma, le condizioni di Wesley ed Hermoso in vista del derby
00:01:16 min
| 6 ore fa
