Sport
Calcio
Serie A
Tudor: "I sette gol subiti? Nessun processo"
00:08:44 min
|
2 ore fa
Nel VIDEO le parole di Igor Tudor alla vigilia della sfida contro il Verona in Serie A.
Mostra Descrizione
serie a
Milan, il video della partenza per la trasferta di Udine
00:01:29 min
| 36 minuti fa
serie a
Pioli: "Voglio una Fiorentina vincente, Como un'opportunità"
00:04:13 min
| 1 ora fa
serie a
Pioli: "Vogliamo la prima vittoria, stiamo lavorando bene"
00:04:36 min
| 2 ore fa
serie a
Roma, verso il derby: Ranieri sempre al fianco di Gasperini
00:02:33 min
| 2 ore fa
serie a
Sarri e derby di Roma: com'è cambiato l'approccio negli anni
00:01:48 min
| 2 ore fa
serie a
Inter: Darmian è tornato in gruppo, Lautaro in dubbio
00:01:20 min
| 2 ore fa
serie a
Allegri: "Recupero Leao procede, Maignan recupera col Lecce"
00:04:02 min
| 3 ore fa
serie a
Fiorentina, tornano Kean e Gudmundsson: le ultime news
00:01:23 min
| 4 ore fa
serie a
Verona-Juve, atteso ampio turnover per Tudor. Il punto
00:01:00 min
| 4 ore fa
serie a
Roma, le condizioni di Wesley ed Hermoso in vista del derby
00:01:16 min
| 4 ore fa
serie a
Lazio-Roma, Rovella in forse: l'alternativa è Cataldi
00:01:30 min
| 4 ore fa
serie a
Udinese-Milan, ancora assenti Leao e Maignan: le ultime
00:00:57 min
| 4 ore fa
