Vieira: "Niente punti, ma atteggiamento positivo"

Le parole dell'allenatore del Genoa dopo la sconfitta dei rossoblù contro il Bologna per 2-1.

serie a
Tudor: "Rigore e rosso mancato a Orban 2 errori incredibili"
serie a
Italiano: "Orsolini? Non toglierlo è stata la scelta giusta"
serie a
Toni: "Vlahovic? In area di rigore ce ne sono pochi così"
serie a
Materazzi: "Inter di Chivu non partita bene ma mi piace"
serie a
Totti: "Roma merita la Champions. Derby? Occhio a Zaccagni"
serie a
Sarri: "In 20 anni cresciuto il mio rispetto per Gasperini"
serie a
Gasperini: "Pellegrini lo recupero se ok per club e piazza"
serie a
Juric: "Lookman convocato, non so se giocherà dall'inizio"
serie a
Nicola: "Il Parma ha giocatori giovani con identità precisa"
serie a
Chivu: "Lautaro a disposizione. Un Martinez giocherà"
serie a
Inter-Sassuolo: le ultime sulle condizioni di Lautaro
serie a
Parma, Cuesta: "Ci aspettiamo una Cremonese forte"
