Sport
Calcio
Serie A
Vieira: "Niente punti, ma atteggiamento positivo"
00:00:45 min
|
1 ora fa
Le parole dell'allenatore del Genoa dopo la sconfitta dei rossoblù contro il Bologna per 2-1.
serie a
Tudor: "Rigore e rosso mancato a Orban 2 errori incredibili"
00:02:55 min
| 26 minuti fa
serie a
Italiano: "Orsolini? Non toglierlo è stata la scelta giusta"
00:00:35 min
| 1 ora fa
serie a
Toni: "Vlahovic? In area di rigore ce ne sono pochi così"
00:02:15 min
| 3 ore fa
serie a
Materazzi: "Inter di Chivu non partita bene ma mi piace"
00:02:41 min
| 4 ore fa
serie a
Totti: "Roma merita la Champions. Derby? Occhio a Zaccagni"
00:04:36 min
| 4 ore fa
serie a
Sarri: "In 20 anni cresciuto il mio rispetto per Gasperini"
00:01:04 min
| 4 ore fa
serie a
Gasperini: "Pellegrini lo recupero se ok per club e piazza"
00:01:23 min
| 4 ore fa
serie a
Juric: "Lookman convocato, non so se giocherà dall'inizio"
00:01:02 min
| 5 ore fa
serie a
Nicola: "Il Parma ha giocatori giovani con identità precisa"
00:01:03 min
| 5 ore fa
serie a
Chivu: "Lautaro a disposizione. Un Martinez giocherà"
00:05:08 min
| 6 ore fa
serie a
Inter-Sassuolo: le ultime sulle condizioni di Lautaro
00:01:14 min
| 8 ore fa
serie a
Parma, Cuesta: "Ci aspettiamo una Cremonese forte"
00:00:40 min
| 8 ore fa
