Zanetti: "Con la Juve oltre noi stessi per un risultato"

00:00:59 min
|
1 ora fa
CONF STAMPA RUNJAICCONF STAMPA RUNJAIC
serie a
Udinese Milan, Runjaic: "Non possiamo fare errori"
00:00:34 min
| 41 minuti fa
pubblicità
CONF ITALIANO BOLOGNACONF ITALIANO BOLOGNA
serie a
Italiano: "Il Genoa è una squadra forte, siamo preparati"
00:00:56 min
| 56 minuti fa
CONF VIEIRACONF VIEIRA
serie a
Vieira: "Ci aspettiamo un Bologna aggressivo, noi pronti"
00:00:59 min
| 1 ora fa
CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842
serie a
Fabregas su Morata: "Deve crescere ma sono sicuro farà bene"
00:00:53 min
| 4 ore fa
COLL GUARDALACOLL GUARDALA
serie a
Verona-Juve, Bremer verso un turno di riposo
00:01:56 min
| 5 ore fa
milan udinese partenza videomilan udinese partenza video
serie a
Milan, il video della partenza per la trasferta di Udine
00:01:29 min
| 6 ore fa
PIOLI CONFPIOLI CONF
serie a
Pioli: "Voglio una Fiorentina vincente, Como un'opportunità"
00:04:13 min
| 7 ore fa
INTV PIOLIINTV PIOLI
serie a
Pioli: "Vogliamo la prima vittoria, stiamo lavorando bene"
00:04:36 min
| 7 ore fa
coll mangiantecoll mangiante
serie a
Roma, verso il derby: Ranieri sempre al fianco di Gasperini
00:02:33 min
| 7 ore fa
tudor conftudor conf
serie a
Tudor: "I sette gol subiti? Nessun processo"
00:08:44 min
| 8 ore fa
coll petruccicoll petrucci
serie a
Sarri e derby di Roma: com'è cambiato l'approccio negli anni
00:01:48 min
| 7 ore fa
paventi collpaventi coll
serie a
Inter: Darmian è tornato in gruppo, Lautaro in dubbio
00:01:20 min
| 8 ore fa
CONF STAMPA RUNJAICCONF STAMPA RUNJAIC
serie a
Udinese Milan, Runjaic: "Non possiamo fare errori"
00:00:34 min
| 41 minuti fa
CONF ITALIANO BOLOGNACONF ITALIANO BOLOGNA
serie a
Italiano: "Il Genoa è una squadra forte, siamo preparati"
00:00:56 min
| 56 minuti fa
CONF VIEIRACONF VIEIRA
serie a
Vieira: "Ci aspettiamo un Bologna aggressivo, noi pronti"
00:00:59 min
| 1 ora fa
CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842
serie a
Fabregas su Morata: "Deve crescere ma sono sicuro farà bene"
00:00:53 min
| 4 ore fa
COLL GUARDALACOLL GUARDALA
serie a
Verona-Juve, Bremer verso un turno di riposo
00:01:56 min
| 5 ore fa
milan udinese partenza videomilan udinese partenza video
serie a
Milan, il video della partenza per la trasferta di Udine
00:01:29 min
| 6 ore fa
PIOLI CONFPIOLI CONF
serie a
Pioli: "Voglio una Fiorentina vincente, Como un'opportunità"
00:04:13 min
| 7 ore fa
INTV PIOLIINTV PIOLI
serie a
Pioli: "Vogliamo la prima vittoria, stiamo lavorando bene"
00:04:36 min
| 7 ore fa
coll mangiantecoll mangiante
serie a
Roma, verso il derby: Ranieri sempre al fianco di Gasperini
00:02:33 min
| 7 ore fa
tudor conftudor conf
serie a
Tudor: "I sette gol subiti? Nessun processo"
00:08:44 min
| 8 ore fa
coll petruccicoll petrucci
serie a
Sarri e derby di Roma: com'è cambiato l'approccio negli anni
00:01:48 min
| 7 ore fa
paventi collpaventi coll
serie a
Inter: Darmian è tornato in gruppo, Lautaro in dubbio
00:01:20 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità