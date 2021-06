Il nostro Massimo Marianella ha realizzato una lunga intervista in esclusiva per Sky Sport. In questa anticipazione della versione integrale che andrà in onda nei prossimi giorni le parole sul nuovo allenatore e sulle strategie del mercato: "Inzaghi è giovane e con grande potenziale. Sul mercato l'obiettivo è di ridurre i costi, restare competitivi e allo stesso tempo ottenere dei ricavi".