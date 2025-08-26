Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Serie A
Zortea: "Il Bologna una delle migliori squadre in Italia"
00:00:47 min
|
2 ore fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Il nuovo acquisto del Bologna Nadir Zortea ha parlato nella conferenza stampa di presentazione.
Mostra Descrizione
serie a
Buffon: "Donnarumma è e sarà un punto di forza dell'Italia"
00:03:29 min
| 2 ore fa
pubblicità
serie a
Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione"
00:03:18 min
| 1 ora fa
serie a
Fiorentina, Piccoli: "Qui ho sentito aria di ambizione"
00:00:41 min
| 26 minuti fa
serie a
Milan, Leao ancora a parte: recupero difficile per Lecce
00:02:14 min
| 3 ore fa
serie a
Bonazzoli: "Sognavo un gol così a San Siro"
00:00:59 min
| 6 ore fa
serie a
Zanetti: "Punto importante, dico grazie ai ragazzi"
00:01:59 min
| 21 ore fa
serie a
Runjaic: "Soddisfatto? No, in alcune fasi serve più qualità"
00:04:25 min
| 21 ore fa
serie a
Inter-Torino, le probabili formazioni
00:01:37 min
| 1 giorno fa
serie a
Juventus, David in gol all'esordio: chi ci è riuscito
00:03:12 min
| 1 giorno fa
serie a
Juric: "Avremmo potuto segnare di più. Scamacca in crescita"
00:00:47 min
| 1 giorno fa
serie a
Tudor: "Contento perché la prima non è mai semplice"
00:00:47 min
| 1 giorno fa
serie a
Napoli più forte con De Bruyne: in Champions basterà?
00:03:44 min
| 1 giorno fa
serie a
Buffon: "Donnarumma è e sarà un punto di forza dell'Italia"
00:03:29 min
| 2 ore fa
serie a
Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione"
00:03:18 min
| 1 ora fa
serie a
Fiorentina, Piccoli: "Qui ho sentito aria di ambizione"
00:00:41 min
| 26 minuti fa
serie a
Milan, Leao ancora a parte: recupero difficile per Lecce
00:02:14 min
| 3 ore fa
serie a
Bonazzoli: "Sognavo un gol così a San Siro"
00:00:59 min
| 6 ore fa
serie a
Zanetti: "Punto importante, dico grazie ai ragazzi"
00:01:59 min
| 21 ore fa
serie a
Runjaic: "Soddisfatto? No, in alcune fasi serve più qualità"
00:04:25 min
| 21 ore fa
serie a
Inter-Torino, le probabili formazioni
00:01:37 min
| 1 giorno fa
serie a
Juventus, David in gol all'esordio: chi ci è riuscito
00:03:12 min
| 1 giorno fa
serie a
Juric: "Avremmo potuto segnare di più. Scamacca in crescita"
00:00:47 min
| 1 giorno fa
serie a
Tudor: "Contento perché la prima non è mai semplice"
00:00:47 min
| 1 giorno fa
serie a
Napoli più forte con De Bruyne: in Champions basterà?
00:03:44 min
| 1 giorno fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Highlights Serie A
10 video
|
Gol Serie A
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
pubblicità