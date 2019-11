Perugia fermo in areoporto, Falzerano suona il piano

Partenza per Crotone rimandata: il Perugia Calcio comunica che a causa di un guasto tecnico al charter incaricato di portare la squadra in Calabria, la partenza è stata rimandata a sabato 2 novembre in mattinata. Live dall’aeroporto di S. Egidio, Marcello Falzerano si inventa una giocata da fuoriclasse...