E' iniziato, davanti ai giudici della Corte d'assise di Cosenza, il processo per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 all'altezza di Roseto Capo Spulico. In aula l'unica imputata, la ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, accusata di essere responsabile, in concorso con ignoti, dell'omicidio del calciatore.