Anche Alessandro Florenzi in campo per l'Agenzia Onu per i Rifugiati nella Campagna "Una Fantastica Routine" per raccogliere fondi da destinare all'istruzione dei bambini rifugiati. Il campione del Psg si aggiunge agli altri testimonial Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta e la pallavolista Miriam Sylla.