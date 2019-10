Piqué: "Per Neymar la porta del Barça è sempre aperta"

Il difensore del Barca spiega la proposta fatta dallo spogliatoio blaugrana al presidente Bartomeu per agevolare il ritorno del fuoriclasse del Psg: "Noi disposti a ritoccarci lo stipendio per riaverlo. Trattativa ancora possibile? Nel calcio può succedere di tutto. Neymar al Psg? Gli avevamo detto che andava in una prigione dorata"