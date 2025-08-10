Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calciomercato
Estero
Frey: "Donnarumma-Psg situazione non bella"
00:08:06 min
|
1 ora fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Sébastien Frey commenta la situazione Psg-Donnarumma in collegamento con Sky Sport 24: il video.
Mostra Descrizione
estero
Futuro Donnarumma, giorni decisivi al Psg: la situazione
00:01:17 min
| 13 ore fa
pubblicità
estero
Donnarumma, post criptico: che futuro per il n.1 del Psg?
00:02:46 min
| 1 giorno fa
estero
Valencia, Javi Guerra ha rinnovato il contratto fino al 2029
00:00:30 min
| 1 giorno fa
estero
Sesko al Manchester United: le cifre del colpo di mercato
00:00:55 min
| 1 giorno fa
estero
Thauvin al Lens: l'accoglienza dei suoi nuovi tifosi
00:00:38 min
| 4 giorni fa
estero
Al-Hilal, il benvenuto dei compagni a Theo Hernandez. VIDEO
00:00:09 min
| 9 giorni fa
estero
Bayern Monaco, Luis Diaz è arrivato per le visite mediche
00:00:18 min
| 12 giorni fa
estero
Psg, trattativa in fase avanzata per Chevalier del Lille
00:00:17 min
| 14 giorni fa
estero
Psg-Donnarumma, per ora niente accordo per il rinnovo
00:00:53 min
| 14 giorni fa
estero
Arsenal, ufficiale l'arrivo di Viktor Gyokeres: i dettagli
00:01:08 min
| 14 giorni fa
estero
L'Atletico Madrid dà il benvenuto a Hancko e Pubill
00:00:49 min
| 17 giorni fa
estero
Atalanta, ufficiale la cessione di Retegui all'Al-Qadsiah
00:00:46 min
| 20 giorni fa
estero
Futuro Donnarumma, giorni decisivi al Psg: la situazione
00:01:17 min
| 13 ore fa
estero
Donnarumma, post criptico: che futuro per il n.1 del Psg?
00:02:46 min
| 1 giorno fa
estero
Valencia, Javi Guerra ha rinnovato il contratto fino al 2029
00:00:30 min
| 1 giorno fa
estero
Sesko al Manchester United: le cifre del colpo di mercato
00:00:55 min
| 1 giorno fa
estero
Thauvin al Lens: l'accoglienza dei suoi nuovi tifosi
00:00:38 min
| 4 giorni fa
estero
Al-Hilal, il benvenuto dei compagni a Theo Hernandez. VIDEO
00:00:09 min
| 9 giorni fa
estero
Bayern Monaco, Luis Diaz è arrivato per le visite mediche
00:00:18 min
| 12 giorni fa
estero
Psg, trattativa in fase avanzata per Chevalier del Lille
00:00:17 min
| 14 giorni fa
estero
Psg-Donnarumma, per ora niente accordo per il rinnovo
00:00:53 min
| 14 giorni fa
estero
Arsenal, ufficiale l'arrivo di Viktor Gyokeres: i dettagli
00:01:08 min
| 14 giorni fa
estero
L'Atletico Madrid dà il benvenuto a Hancko e Pubill
00:00:49 min
| 17 giorni fa
estero
Atalanta, ufficiale la cessione di Retegui all'Al-Qadsiah
00:00:46 min
| 20 giorni fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Ostia Mare di Roma – Culla di Campioni
5 video
|
Serie A
Calciomercato, tutti i video
50+ video
|
Serie A
Le notizie di Gianluca Di Marzio
50+ video
|
Serie A
pubblicità