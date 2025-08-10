Frey: "Donnarumma-Psg situazione non bella"

00:08:06 min
1 ora fa

Sébastien Frey commenta la situazione Psg-Donnarumma in collegamento con Sky Sport 24: il video.

estero
estero
Futuro Donnarumma, giorni decisivi al Psg: la situazione
00:01:17 min
| 13 ore fa
estero
estero
Donnarumma, post criptico: che futuro per il n.1 del Psg?
00:02:46 min
| 1 giorno fa
estero
estero
Valencia, Javi Guerra ha rinnovato il contratto fino al 2029
00:00:30 min
| 1 giorno fa
estero
estero
Sesko al Manchester United: le cifre del colpo di mercato
00:00:55 min
| 1 giorno fa
thauvin lens calciomercato news video
estero
estero
Thauvin al Lens: l'accoglienza dei suoi nuovi tifosi
00:00:38 min
| 4 giorni fa
al hilal theo hernandez news video
estero
estero
Al-Hilal, il benvenuto dei compagni a Theo Hernandez. VIDEO
00:00:09 min
| 9 giorni fa
bayern monaco luis diaz calciomercato news
estero
estero
Bayern Monaco, Luis Diaz è arrivato per le visite mediche
00:00:18 min
| 12 giorni fa
estero
estero
Psg, trattativa in fase avanzata per Chevalier del Lille
00:00:17 min
| 14 giorni fa
estero
estero
Psg-Donnarumma, per ora niente accordo per il rinnovo
00:00:53 min
| 14 giorni fa
estero
estero
Arsenal, ufficiale l'arrivo di Viktor Gyokeres: i dettagli
00:01:08 min
| 14 giorni fa
atletico madrid pubill calciomercato news
estero
estero
L'Atletico Madrid dà il benvenuto a Hancko e Pubill
00:00:49 min
| 17 giorni fa
estero
estero
Atalanta, ufficiale la cessione di Retegui all'Al-Qadsiah
00:00:46 min
| 20 giorni fa
