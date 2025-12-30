Premier, City pronto a spendere circa 75 milioni per Semenyo

7 giorni fa

Il Manchester City sembra intenzionato ad inaugurare il mercato invernale con un colpo ad alto impatto. L'obiettivo di Guardiola, infatti, è Antoine Semenyo, ala del Bournemouth, per cui i Citizen sono pronti a sborsare 74,5 milioni di euro per pagare la clausola rescissoria del ghanese, che ha già segnato 9 gol in questa Premier League. Semenyo sarà regolarmente in campo nella sfida tra Bournemouth e Chelsea di questa sera (live su Sky Sport Arena alle 20:30) e si unirà ai suoi nuovi compagni, eventualmente, nel 2026.

estero
estero
Chelsea, ufficiale: Rosenior il nuovo allenatore
| 12 ore fa
estero
estero
Cancelo, sorpasso Barcellona sull'Inter: le ultime news
| 1 giorno fa
estero
estero
Man City, ipotesi Maresca se dovesse lasciare Guardiola
| 4 giorni fa
estero
estero
Chelsea, dopo l'addio di Maresca il favorito è Rosenior
| 4 giorni fa
estero
estero
Castellanos al West Ham per 30 milioni, accordo con la Lazio
| 5 giorni fa
estero
estero
Chelsea, Liam Rosenior è il favorito per sostituire Maresca
| 5 giorni fa
estero
estero
Chelsea-Maresca, ufficiale il divorzio: le ultime news
| 5 giorni fa
estero
estero
Benatia: "Mercato? Marsiglia guarda tanto in Italia e..."
| 9 giorni fa
estero
estero
Babbo United, via dallo United e protagonisti
| 12 giorni fa
estero
estero
Dupont a Sky: dalla sentenza Bosman a quella Diarra
| 22 giorni fa
estero
estero
Raiola: "Gigio? Mancanza di rispetto, valuterò coi legali"
| 4 mesi fa
estero
estero
Donnarumma, si riapre la pista Manchester City: le ultime
| 4 mesi fa
