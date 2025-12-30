Premier, City pronto a spendere circa 75 milioni per Semenyo

Il Manchester City sembra intenzionato ad inaugurare il mercato invernale con un colpo ad alto impatto. L'obiettivo di Guardiola, infatti, è Antoine Semenyo, ala del Bournemouth, per cui i Citizen sono pronti a sborsare 74,5 milioni di euro per pagare la clausola rescissoria del ghanese, che ha già segnato 9 gol in questa Premier League. Semenyo sarà regolarmente in campo nella sfida tra Bournemouth e Chelsea di questa sera (live su Sky Sport Arena alle 20:30) e si unirà ai suoi nuovi compagni, eventualmente, nel 2026.