Atalanta, Czyborra è arrivato in Italia: oggi le visite

Lennart Czyborra, esterno sinistro difensivo tedesco classe ’99, è atterrato in Italia assieme all’intermediario per l’Italia Silvio Pagliari e oggi farà le visite mediche per l’Atalanta. Arriva a titolo definitivo per una cifra tra i 3,5 e i 4 milioni dall’Heracles, stessa squadra dalla quale i nerazzurri hanno preso l’attuale esterno sinistro, tedesco anche lui, Gosens