Paratici: "Il mercato post virus? Creativo ed elastico"

Il direttore sportivo della Juventus, intervistato da Luca Marchetti, è il primo protagonista di una serie di chiacchierate con in esclusiva con vari direttori sportivi (ma non solo) sul tema del calciomercato del futuro. Questo è solo un estratto della lunga intervista che andrà in onda su Sky Sport 24 domenica 3 maggio alle 14.00