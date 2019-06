Di Marzio: idea Kouamé per il Milan

Mercato giocatori, ma anche mercato dirigenti e ancora allenatori. Il Milan infatti sta ancora aspettando il nuovo direttore sportivo dopo il no di Igli Tare e la pista che Paolo Maldini sta sondando in questo momento è quella che porta a Ricky Massara, ex direttore sportivo della Roma. E' lui il favorito. Giampaolo sarà ovviamente l'allenatore. Un retroscena, anzi, una curiosità: il primo acquisto che Massara avrebbe fatto se fosse rimasto nella Roma è quel Kouame che proprio con Piatek ha giocato nel Genoa. Chissà che Massara non possa riprovarci anche da direttore sportivo del Milan. Lascerà invece la carica di direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino. Si è incontrato con la nuova proprietà, separazione consensuale. Mentre Montella è più vicino alla conferma. Il patron Commisso e il suo braccio destro Barone lo incontreranno a New York. Se tutto andrà come deve, Montella rimarrà sulla panchina della Fiorentina. Andreazzoli invece è in arrivo sulla panchina del Genoa. Il Genoa però deve liberarlo pagando un indennizzo, o meglio, pagando un po' di più un giocatore che il Genoa già vorrebbe dall'Empoli. I nomi sono quelli di Krunic, che però non è convinto della destinazione, e l'altro è quello di Bennacer. Uno dei due potrebbe diventare rossoblù per liberare Andreazzoli. Alla Samp invece resiste la candidatura di Pioli, ma avanza anche Eusebio Di Francesco che si è incontrato col presidente Ferrero, ma al momento non ci sono ancora accordi né tecnici, né economici. Se ne parlerà nei prossimi giorni. Anche nella Samp mercato dirigenti perché stanno tornando Daniele Pradè e Pecini che affiancheranno Osti nel suo lavoro dirigenziale. Mercato giocatori invece per la Roma che aspetta Fonseca in panchina, ma intanto si muove sia per Veretout della Fiorentina che anche per il difensore Vavro del Copenaghen, compagno in Nazionale di Skriniar. A proposito di Skriniar e di Inter, l'Inter lavora sempre per Lazaro, giocatore dell'Hertha Berlino, che ha segnato anche con la sua Nazionale, quindi il prezzo forse aumenterà rispetto ai 20 su cui stavano lavorando i due Club. Per Barella nei prossimi giorni incontro con il Cagliari per cercare l'intesa definitiva. Si muove anche il neo promosso Lecce che prende dalla Colombia il terzino sinistro Vera che arriverà nei prossimi giorni per visite e firma. Nelle prossime ore invece tante altre notizie di mercato su Sky Sport24 con le varie edizioni di Calciomercato, skysport.it e ovviamente Calciomercato l'Originale sempre alle 23:00. Non mancate.