Fiorentina, sorpasso Amrabat. Pedro in prestito al Flamengo

Incontro da parte dell’agente di Amrabat con la Fiorentina. Nella giornata di ieri, anche per raccontare, appunto, dell'interesse pesante di questa... di questo sondaggio, ma molto, molto forte da parte della Fiorentina per arrivare a Amrabat. Tra l’altro tu parlavi proprio di Fiorentina, ti do una notizia di pochissimi istanti fa, perché ormai hanno chiuso l'accordo con il Flamenco per il prestito di Pedro, quindi un’operazione in prestito oneroso, due milioni e mezzo, più diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Quindi una buona operazione in questo momento per Pedro, che era arrivato in estate dal Fluminense e che quindi nelle prossime ore partirà per questa nuova avventura.