Fiorentina: Boateng in chiusura, colloqui per Lirola

Oggi sarà una giornata molto importante per questa doppia operazione. Questo perché ci sarà un incontro tra Carnevali e Pradè, ovviamente per le rispettive parti, un incontro che, tra l'altro, potrebbe svolgersi, sì, in Lega, ma magari, come hai ricordato giustamente tu, anche qui a Sky, quando verranno presentati i calendari. Per Boateng la Fiorentina spinge; vorrebbe soffiarlo all'Eintracht Francoforte. È un giocatore, lo ricordiamo, che piace molto al club tedesco. Per Lirola c'è maggiore distanza, ed ecco allora che la Fiorentina si sta anche cautelando, perché ovviamente il Sassuolo vuole monetizzare la cessione di questo esterno che tanto bene ha fatto con la maglia nero-verde. Allora la Fiorentina studia il profilo di un altro giocatore, Lala, dello Strasburgo, che ha fatto molto bene con la maglia del club francese. Naturalmente ha dei numeri importanti che potrebbero convincere la Fiorentina.