Inter, trattativa con il Leicester per Slimani

L'Inter ha cambiato un po' valutazione per quello che riguarda l'attacco. Dopo la partita di ieri sera, ulteriori riflessioni da parte di Conte e della dirigenza e quindi l'esigenza di cercare un altro attaccante, last-minute e magari anche low-cost, in più per poter essere a disposizione in caso di eventuali emergenze. Abbiamo parlato di Pandev durante la mattinata come primo nome sondato, ma sembra che il Genoa non voglia assolutamente trattare l'uscita di Pandev perché è un giocatore molto prezioso per loro anche a livello carismatico, non solo in campo. Così l'Inter adesso sta trattando per Slimani, attaccante del Monaco in prestito dal Leicester, 31 anni, nazionale algerino, quindi anche extracomunitario, e infatti l'Inter ha un posto libero da extracomunitario. Trattativa in corso, serve ovviamente l'ok del Monaco, ma anche del Leicester che è proprietario del cartellino. Ha le caratteristiche giuste, poi vedremo sicuramente anche le immagini, da vice Lukaku perché è un giocatore fisicamente molto forte, poi Luca mi aiuterà con peso e altezza... E' 1,88 mi dice dice Luca, quindi quasi 1,90. Ha fatto sette goal quest'anno con il Monaco. E' un giocatore d'esperienza che quindi potrebbe essere davvero il profilo giusto e l'ultimo acquisto dell'Inter in questa sessione di gennaio. Stiamo vedendo le immagini. Ha fatto sette goal. E' un giocatore che tra l'altro è in ballo, lo ha trattato fino a qualche giorno fa, magari anche adesso, proprio con il Tottenham, quindi una sfida Inter-Mourinho per Slimani, ma l'inserimento dell'Inter di questi minuti potrebbe davvero farà la differenza. Tant'è che Piero Ausilio e Beppe Marotta, che erano qui presenti all'incontro organizzato per tutti i direttori sportivi, sono scappati via, Ausilio anche con molta fretta, senza rilasciare dichiarazioni, molto concentrato, proprio per andare evidentemente in sede dove sta cercando di portare avanti questa trattativa. Seguiremo in tempo reale per capire se si andrà avanti e se sarà lui, ripeto, il nuovo attaccante a disposizione di Antonio Conte.