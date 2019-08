Il Tottenham vuole Dybala: offerta da 70 milioni alla Juve

“Informa Luca Marchetti che è arrivata un'offerta del Tottenham per Dybala”. “Ah, però!”. “Un'offerta da 70 milioni di euro. La Juventus e il Tottenham sono d'accordo sulla valutazione del giocatore. Chiaramente adesso l'ostacolo più grande è quello che si era presentato anche nella trattativa con il Manchester United, ciò che adesso Dybala deve trovare il suo accordo con il Tottenham”. “Allo United aveva chiesto 10 milioni, adesso c'è il Tottenham, c'è Londra”. “Sì, aveva chiesto cifre molto importanti allo United. E' una trattativa che comunque in queste ore vi stiamo raccontano sempre più difficile perché comunque la Juventus aveva difficoltà a chiudere l'accordo complessivo con il Manchester United soprattutto perché Dybala comunque non si era messo d'accordo con il Manchester United. E' chiaro che questa offerta del Tottenham quando mancano... avevi fatto il calcolo tu...”. “45 ore alla chiusura del mercato inglese