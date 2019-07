Video calciomercato: le news di Di Marzio

Mercato dei portieri in primo piano. Dopo il ritorno di Buffon alla Juventus, che andrà formalizzato nei prossimi giorni, scambio Milan - Paris Saint-Germain Donnarumma – Areola. Si sta trattando tra le parti. Il Milan valuta Donnarumma 50 milioni di euro, il Paris Saint-Germain risponde con Areola, valutato 30 milioni. Si sta discutendo anche per le valutazioni, ma l'affare può davvero andare in porto, e il sacrificio di Donnarumma da parte del Milan è legato anche alle plusvalenze da fare per l'Uefa. Milan, che poi è sempre più vicino a Theo Hernandez, il terzino sinistro, l'esterno basso, del Real Madrid. Accordo raggiunto col giocatore e quasi raggiunto con il Real; si sta lavorando sulla formula, che potrebbe essere anche un titolo definitivo o al massimo prestito con obbligo. Milan che poi continua a spingere per Torreira, ma dovrà fare i conti con la volontà dell'Arsenal, che a oggi è quella di non cedere il giocatore, che comunque continua a flirtare con il Milan. L'Inter scatenata, perché ha raggiunto l'accordo, dopo un lungo inseguimento, per Lazaro dell'Hertha Berlino (22 milioni di euro più bonus), ma soprattutto ha pronta la prima offerta per Lukaku: prestito biennale oneroso da 10 milioni di euro e obbligo di riscatto a 60. Totale 70 milioni. C'è l'apertura dello United; è possibile un incontro nei prossimi giorni. In giornata invece l'Inter è pronta a chiudere e a formalizzare l'arrivo di Sensi. Operazioni anche in uscita per i nerazzurri, con Dalbert vicino a Lione, con Vanheusden verso lo Standard Liegi e c'è anche una proposta del Genoa per Pinamonti. La Juventus ha l'accordo con De Ligt, raggiunto con il suo agente Mino Raiola nelle ultime ore. Adesso andrà a trattare con l'Ajax, che chiede 75 milioni di euro. C'è stato anche un incontro Juve - Roma in giornata, ma non ha portato a una conclusione relativamente ad alcuni scambi ipotizzati. Uno era Perin alla Roma, Pellegrini alla Juventus; l'altro era Spinazzola alla Roma e Pellegrini alla Juve. Per il momento nulla di fatto. Si lavorerà su scambi anche di alcuni giovani del settore giovanile. Manolas – Diawara, questo invece è uno scambio che si è praticamente concluso tra le parti. Manolas va al Napoli per la clausola (36 milioni di euro), Diawara, richiesta specifica di Fonseca, va alla Roma per 18 milioni di euro più bonus. È saltato invece, almeno per il momento, il passaggio di Gerson al Genoa. Non saltano le altre trattative, le altre operazioni, che nella giornata verranno raccontate ovviamente su Sky Sport 24, Skysport.it, e poi Calciomercato l'Originale torna alle 23:15, dove parleremo anche di Lazzari, sempre più vicino alla Lazio, in cambio di Murgia, a titolo definitivo alla SPAL, che prende anche D'Alessandro.