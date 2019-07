Di Marzio: Milan, tentazione Modric. De Rossi al Boca

Mentre a Torino arriva De Ligt, che farà le visite mediche in queste ore, e lascia la Juventus, invece, Perin, che va al Benfica, la Roma si scatena, perché chiude per Mancini, difensore dell'Atalanta. Operazione, bonus compresi, da 26 milioni di euro. Visite mediche anche per lui da svolgere in mattinata, ma la Roma è sempre più vicina anche a Veretout della Fiorentina. C'è stato l'accordo raggiunto con il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi. Cinque anni a 2 milioni e mezzo più bonus. In giornata si chiuderà anche con la Fiorentina, operazione da 17 più 2 di bonus, quindi Roma che con il centrocampo Diawara - Veretout sta per completare una vera e propria rivoluzione. Per la fascia destra in difesa sondaggio anche per Hysaj del Napoli. Si muove moltissimo anche il Milan, perché c'è stato un incontro con Vlado Lemic che, tra gli altri, è agente anche di Luka Modric. È una tentazione, questa di Modric, per il Milan, qualora ci fossero i margini, le possibilità, il gradimento del giocatore, il via libera del Real Madrid. Il Milan ci proverebbe davvero. E poi il Milan ha un interesse anche per Demiral della Juventus, ma la trattativa è molto complicata perché la Juve vorrebbe mantenere comunque il controllo del giocatore. Si muove la Samp, che sta aspettando l'ok definitivo dello Zenit per Rigoni dopo l'offerta di 12 milioni di euro. Il Genoa sta lavorando per regalarsi un centrocampista. Amine Harit dello Schalke 04 è l'ultima idea del presidente Preziosi. L'ultima idea invece di Daniele De Rossi è quella, un po' vecchia, ma che torna nuova, di andare a giocare in Argentina con il Boca. De Rossi ha, almeno questa sera, deciso di accettare. Vedremo se nelle prossime ore confermerà questo suo orientamento e partirà davvero per l'Argentina, per andare a ritrovare il suo vecchio compagno di squadra Burdisso, oggi DS del Boca, e quindi concludere la carriera da calciatore non in Italia, bensì alla Bombonera, prima magari di intraprendere quella da allenatore. Seguiremo anche questa storia ovviamente a Calciomercato l'Originale, che torna alle 23, Sky Sport 24 e poi sul web, skysport.it, per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.