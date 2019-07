Milan, Cutrone: "Fa effetto non essere più rossonero"

Dopo 13 anni di Milan, Patrick Cutrone lascia la squadra che tanto ha amato. Vola in Inghilterra, destinazione Wolverhampton. Le sue parole al sito calciomercato.com. “Voi l'avete visto, quindi io non ho nulla da dire”. Vuoi salutare i tifosi del Milan? I tuoi tifosi? “Beh, sinceramente leggere tutti questi messaggi mi ha fatto un certo effetto e vuol dire che a loro ho lasciato qualcosa di positivo, quindi sono solo che contento e auguro il meglio ai tifosi del Milan. Gli voglio un sacco bene. Fa effetto anche a me, però è la vita. Van prese delle decisioni, e niente. Farò del mio meglio ovunque vada. Adesso però penso ad andar lì e integrarmi bene e far bene”.