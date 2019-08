Dzeko-Inter, incontro tra l'agente e il Ds della Roma

È appena terminato un incontro che vi possiamo anche documentare con le immagini grazie al lavoro della Squadra mercato di Matteo Moretti. In particolare tra Silvano Martina, che è un uomo molto vicino a Edin Dzeko, e Gianluca Petrachi della Roma, perché non è un mistero, insomma, che negli ultimi giorni Martina sia stato in sede all'Iter, sia stato rassicurato dall'Inter sulla voglia di puntare, di continuare a puntare su Edin Dzeko. Vedete, stanno parlando i due, adesso chiaramente nel corso della giornata poi cercheremo di capire dettagliatamente cosa si saranno detti, in sostanza, però, la posizione di Edin Dzeko non è cambiata da quello che ci risulta, anzi, Edin Dzeko sta spingendo per una serie di motivazioni per andare all'Inter a 33 anni, quindi l'occasione per lui di andare a lottare per vincere qualcosa. Chiaramente le ambizioni della nuova Inter sono molto chiare, ha l'accordo con la società da tempo, ha la stima di Conte, un altro che avrebbe voluto al Chelsea. La Roma finora, crediamo che Petrachi abbia ribadito però questa posizione non ha mai cambiato la sua valutazione di 20 milioni per Edin Dzeko, anzi andando verso la fine del mercato, quella valutazione non può certo scendere e poi la volontà, in questo momento di non lasciarlo andare, anche perché la Roma, poi, dovrà trovare un sostituto di Edin Dzeko, quindi nelle valutazioni immaginiamo ci sia anche questo discorso, abbiamo parlato di Icardi, ha parlato di Higuain, delle volontà rispettive dei due di restare dove sono, finora, poi vedremo. Comunque vogliono andare alla Roma, insomma perché questo lo hanno detto, finora abbastanza chiaramente. Proprio di restare dove sono, sia Icardi che Higuain, al momento è questa la posizione, poi manca un mese da qui alla fine del Mercato, qualcosa in meno. Però, insomma, vedremo se queste posizioni cambieranno.