Florenzi: "Con la Roma ottimi rapporti. Anche con Fonseca"

L'ex esterno giallorosso in diretta con Cannavaro: "A Roma sono in ottimi rapporti con tutti, anche con Fonseca che è bravissimo. Per il futuro sono aperto a tutto. L'esperienza spagnola è bellissima, mi hanno accolto alla grande. La situazione è difficile ma qui stanno riaprendo anche cinema e teatri, troppo spregiudicati in Spagna o troppo prudenti in Italia?"