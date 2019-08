Attesa di mercato, Dybala non si allenerà fino al 5 agosto

Nonostante l'argentino sia tornato in anticipo dalle vacanze per parlare con Sarri e capire le intezioni della Juve, la società bianconera ha comunicato al giocatore che non si allenerà fino al 5 agosto: la speranza è di chiudere prima la trattativa con lo United che porterebbe Lukaku a Torino