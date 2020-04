Futuro Lautaro, perché l'Inter non ha fretta di rinnovare

I nerazzurri si godono il talento di un giocatore strappato alla numerosa concorrenza grazie a un blitz tempestivo quando giocava nel Racing di Avellaneda. Molte big, Barcellona in testa, lo vogliono ma i nerazzurri non hanno paura di perderlo e non sembrano avere fretta di rinnovargli il contratto. La spiegazione sta nei numeri