Scambio con Politano bloccato, Spinazzola torna a Roma?

Si è nuovamente bloccato lo scambio di mercato tra Spinazzola e Politano che riguardava Inter e Roma. Dopo che ieri sembrava che le due società avessero trovato una soluzione sulla modalità del trasferimento (un prestito con obbligo di riscatto dopo 15 presenze) oggi c'è stato un altro passo indietro e l'accordo ancora non è stato trovato. I due giocatori sono in attesa ma non è da escludere che nelle prossime ore possano tornare entrambi nelle loro città di partenza e mettere fine in maniera negativa alla vicenda. Nelle immagini vediamo Spinazzola uscire dall'Hotel nel quale ha soggiornato in questi giorni a Milano