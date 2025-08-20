Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calciomercato
Serie A
Atalanta, Krstovic a Milano per le visite mediche
00:01:54 min
|
2 ore fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Le prime immagini di Krstovic, arrivato a Milano per sostenere le visite mediche con l'Atalanta.
Mostra Descrizione
serie a
Milan, Boniface in pole per l'attacco
00:00:45 min
| 1 minuto fa
pubblicità
serie a
Lookman-Atalanta, con i tifosi prime prove di disgelo
00:00:42 min
| 26 minuti fa
serie a
Juventus, Douglas Luiz al Nottingham: c'è l'intesa verbale
00:00:20 min
| 54 minuti fa
serie a
Roma-Bologna, verso la convocazione di Bailey
00:00:30 min
| 1 ora fa
serie a
Lecce: i colpi di Pantaleo Corvino, da Vucinic a Krstovic
00:01:14 min
| 1 ora fa
serie a
Roma-Sancho, intesa con lo United: manca l'ok del giocatore
00:00:57 min
| 1 ora fa
serie a
Bologna, visite mediche per Zortea
00:00:30 min
| 4 ore fa
serie a
Napoli, prevista una nuova offerta per Juanlu Sanchez
00:00:27 min
| 14 ore fa
serie a
Fiorentina, Beltran apre al CSKA: tre nomi per l'attacco
00:00:47 min
| 14 ore fa
serie a
Douglas Luiz-Nottingham Forest, prosegue la trattativa
00:00:23 min
| 14 ore fa
serie a
Non solo Hojlund e Vlahovic: c'è anche Boniface per il Milan
00:00:46 min
| 14 ore fa
serie a
Bologna-Asllani, ancora niente accordo con il giocatore
00:00:42 min
| 14 ore fa
serie a
Milan, Boniface in pole per l'attacco
00:00:45 min
| 1 minuto fa
serie a
Lookman-Atalanta, con i tifosi prime prove di disgelo
00:00:42 min
| 26 minuti fa
serie a
Juventus, Douglas Luiz al Nottingham: c'è l'intesa verbale
00:00:20 min
| 54 minuti fa
serie a
Roma-Bologna, verso la convocazione di Bailey
00:00:30 min
| 1 ora fa
serie a
Lecce: i colpi di Pantaleo Corvino, da Vucinic a Krstovic
00:01:14 min
| 1 ora fa
serie a
Roma-Sancho, intesa con lo United: manca l'ok del giocatore
00:00:57 min
| 1 ora fa
serie a
Bologna, visite mediche per Zortea
00:00:30 min
| 4 ore fa
serie a
Napoli, prevista una nuova offerta per Juanlu Sanchez
00:00:27 min
| 14 ore fa
serie a
Fiorentina, Beltran apre al CSKA: tre nomi per l'attacco
00:00:47 min
| 14 ore fa
serie a
Douglas Luiz-Nottingham Forest, prosegue la trattativa
00:00:23 min
| 14 ore fa
serie a
Non solo Hojlund e Vlahovic: c'è anche Boniface per il Milan
00:00:46 min
| 14 ore fa
serie a
Bologna-Asllani, ancora niente accordo con il giocatore
00:00:42 min
| 14 ore fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Ostia Mare di Roma – Culla di Campioni
5 video
|
Serie A
Calciomercato, tutti i video
50+ video
|
Serie A
Le notizie di Gianluca Di Marzio
50+ video
|
Serie A
pubblicità