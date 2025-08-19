Atalanta, allenamento individuale a Zingonia per Lookman

00:02:15 min
|
1 ora fa
collegamento nebula lookmancollegamento nebula lookman
serie a
Calciomercato Atalanta, le ultime news su Lookman
00:02:45 min
| 39 minuti fa
lookman atalanta arrivo zingonialookman atalanta arrivo zingonia
serie a
Lookman-Atalanta, le immagini dell'arrivo a Zingonia
00:03:02 min
| 4 ore fa
napoli mercatonapoli mercato
serie a
Da Zirkzee a Gutierrez e Juanlu: il mercato del Napoli
00:01:02 min
| 13 ore fa
sancho romasancho roma
serie a
Roma, anche lo United sta provando a convincere Sancho
00:01:09 min
| 14 ore fa
vlahovic juvevlahovic juve
serie a
La Juventus tra e Kolo Muani e Vlahovic: le ultime news
00:01:11 min
| 14 ore fa
lookman rientro italialookman rientro italia
serie a
Niente Inter, Lookman è rientrato in Italia: news Atalanta
00:01:56 min
| 14 ore fa
matic mercatomatic mercato
serie a
Matic, ipotesi ritorno in Italia: incontro con il Sassuolo
00:01:00 min
| 14 ore fa
napoli attacconapoli attacco
serie a
Calciomercato Napoli, le news dopo l'infortunio di Lukaku
00:04:57 min
| 17 ore fa
sancho romasancho roma
serie a
Sancho-Roma, nuovo tentativo: le news di calciomercato
00:00:38 min
| 17 ore fa
bailey roma aston villa calciomercato newsbailey roma aston villa calciomercato news
serie a
Roma, fatta per Bailey: stasera sarà in città
00:02:28 min
| 19 ore fa
bailey roma calciomercato newsbailey roma calciomercato news
serie a
Roma, si avvicina Bailey: si ferma la trattativa per Sancho
00:01:25 min
| 22 ore fa
calciomercato napoli gutierrez visite medichecalciomercato napoli gutierrez visite mediche
serie a
Napoli, visite mediche terminate per Gutierrez
00:01:00 min
| 22 ore fa
