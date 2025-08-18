Atalanta, visite mediche per Zalewski. Calciomercato news

00:00:11 min
|
3 ore fa
sancho roma calciomercato newssancho roma calciomercato news
serie a
Sancho-Roma, stop alla trattativa: giocatore non convinto
00:04:25 min
| 2 ore fa
parma troilo calciomercato visite newsparma troilo calciomercato visite news
serie a
Parma, visite mediche per il difensore argentino Troilo
00:00:25 min
| 3 ore fa
napoli gutierrez visite mediche newsnapoli gutierrez visite mediche news
serie a
Napoli, Gutierrez a Villa Stuart per le visite mediche
00:00:57 min
| 5 ore fa
MERCATO NAPOLI LUKAKUMERCATO NAPOLI LUKAKU
serie a
Lukaku, attesa per gli esami: Napoli può tornare sul mercato
00:01:25 min
| 17 ore fa
calabria milan panathinaikos calciomercato newscalabria milan panathinaikos calciomercato news
serie a
Davide Calabria ha firmato con il Panathinaikos
00:00:39 min
| 19 ore fa
Zalewski newsZalewski news
serie a
Calciomercato Atalanta, fatta per Zalewski dall'Inter
00:00:42 min
| 22 ore fa
atalanta attaccante calciomercato newsatalanta attaccante calciomercato news
serie a
Atalanta: il punto sul mercato e sull'attaccante
00:01:51 min
| 23 ore fa
inter asllani bologna calciomercato newsinter asllani bologna calciomercato news
serie a
Atalanta su Zalewski: l'Inter lo valuta circa 15 milioni
00:00:58 min
| 1 giorno fa
aslani inter bologna calciomercato newsaslani inter bologna calciomercato news
serie a
Il Bologna avanza per Asllani dell'Inter: contatti positivi
00:00:22 min
| 1 giorno fa
zalewski-inter-atalanta-calciomercato-newszalewski-inter-atalanta-calciomercato-news
serie a
Atalanta-Inter: contatti per Zalewski. Le news di mercato
00:01:29 min
| 1 giorno fa
inter lookman atalantainter lookman atalanta
serie a
Inter, le ultime su Lookman e la trattativa con l'Atalanta
00:02:41 min
| 1 giorno fa
calciomercato roma baileycalciomercato roma bailey
serie a
Roma: il punto sul mercato tra entrate e uscite
00:05:46 min
| 1 giorno fa
