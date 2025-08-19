Bologna-Asllani, ancora niente accordo con il giocatore

00:00:42 min
|
16 minuti fa
inter mercatointer mercato
serie a
Inter, focus su centrocampo e difesa. Koné? Roma fa muro
00:01:33 min
| 26 minuti fa
pubblicità
sanchosancho
serie a
La Roma aspetta Sancho: anche lo United prova a convincerlo
00:01:24 min
| 24 minuti fa
napoli attaccantenapoli attaccante
serie a
Il Napoli pensa a Dovbyk. Calciomercato news
00:01:33 min
| 31 minuti fa
lookmanlookman
serie a
Atalanta, Lookman a Zingonia: il punto di Gianluca Di Marzio
00:00:37 min
| 33 minuti fa
rowe bolognarowe bologna
serie a
Bologna, accordo con Rowe: ora l'intesa con il Marsiglia
00:00:44 min
| 37 minuti fa
krstovic atalantakrstovic atalanta
serie a
Atalanta, chiuso Krstovic: 25 milioni al Lecce
00:00:37 min
| 35 minuti fa
atalanta krstovicatalanta krstovic
serie a
Atalanta, è fatta per Krstovic: i dettagli
00:02:31 min
| 3 ore fa
krstovic atalanta calciomercato newskrstovic atalanta calciomercato news
serie a
Atalanta, Krstovic è vicino: si lavora per l'accordo
00:00:38 min
| 5 ore fa
COLL NEBULONICOLL NEBULONI
serie a
Lookman si allenarà da solo fino alla chiusura del mercato
00:01:59 min
| 5 ore fa
attacco napoli calciomercato newsattacco napoli calciomercato news
serie a
Napoli, il punto sull'attacco: le news di calciomercato
00:00:33 min
| 7 ore fa
gutierrez napoli ufficiale calciomercato newsgutierrez napoli ufficiale calciomercato news
serie a
Napoli, ufficiale Gutierrez: "Mai avuto dubbi"
00:00:28 min
| 7 ore fa
zortea bologna cagliari calciomercato newszortea bologna cagliari calciomercato news
serie a
Bologna, vicinissimo l’arrivo di Zortea dal Cagliari
00:00:18 min
| 8 ore fa
inter mercatointer mercato
serie a
Inter, focus su centrocampo e difesa. Koné? Roma fa muro
00:01:33 min
| 26 minuti fa
sanchosancho
serie a
La Roma aspetta Sancho: anche lo United prova a convincerlo
00:01:24 min
| 24 minuti fa
napoli attaccantenapoli attaccante
serie a
Il Napoli pensa a Dovbyk. Calciomercato news
00:01:33 min
| 31 minuti fa
lookmanlookman
serie a
Atalanta, Lookman a Zingonia: il punto di Gianluca Di Marzio
00:00:37 min
| 33 minuti fa
rowe bolognarowe bologna
serie a
Bologna, accordo con Rowe: ora l'intesa con il Marsiglia
00:00:44 min
| 37 minuti fa
krstovic atalantakrstovic atalanta
serie a
Atalanta, chiuso Krstovic: 25 milioni al Lecce
00:00:37 min
| 35 minuti fa
atalanta krstovicatalanta krstovic
serie a
Atalanta, è fatta per Krstovic: i dettagli
00:02:31 min
| 3 ore fa
krstovic atalanta calciomercato newskrstovic atalanta calciomercato news
serie a
Atalanta, Krstovic è vicino: si lavora per l'accordo
00:00:38 min
| 5 ore fa
COLL NEBULONICOLL NEBULONI
serie a
Lookman si allenarà da solo fino alla chiusura del mercato
00:01:59 min
| 5 ore fa
attacco napoli calciomercato newsattacco napoli calciomercato news
serie a
Napoli, il punto sull'attacco: le news di calciomercato
00:00:33 min
| 7 ore fa
gutierrez napoli ufficiale calciomercato newsgutierrez napoli ufficiale calciomercato news
serie a
Napoli, ufficiale Gutierrez: "Mai avuto dubbi"
00:00:28 min
| 7 ore fa
zortea bologna cagliari calciomercato newszortea bologna cagliari calciomercato news
serie a
Bologna, vicinissimo l’arrivo di Zortea dal Cagliari
00:00:18 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità