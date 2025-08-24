Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie A
Milan, rinuncia definitiva per Boniface: obiettivo Harder
00:01:00 min
|
51 minuti fa
Il Milan rinuncia a Victor Boniface dopo i controlli medici: ora l’obiettivo è Conrad Harder.
serie a
Milan, terminato il vertice Allegri-Tare
00:02:44 min
| 3 ore fa
serie a
Allegri a Casa Milan: vertice di calciomercato con Tare
00:03:46 min
| 6 ore fa
serie a
Boniface-Milan, l'attaccante è tornato in Germania
00:01:05 min
| 6 ore fa
serie a
Massara: "Sancho? Al momento non ci sono motivazioni giuste"
00:03:50 min
| 21 ore fa
serie a
Roma, contatti con il Liverpool per Tsimikas
00:00:29 min
| 23 ore fa
serie a
Milan, nelle prossime ore la decisione su Boniface
00:01:24 min
| 1 giorno fa
serie a
Parma, dal Lucerna arriva il terzino destro Sascha Britschgi
00:00:53 min
| 1 giorno fa
serie a
Juve, il punto della situazione sul mercato in uscita
00:01:59 min
| 1 giorno fa
serie a
Napoli, interesse concreto per Brescianini dell'Atalanta
00:01:11 min
| 1 giorno fa
serie a
Sassuolo, ufficiale il ritorno in Serie A di Vranckx
00:00:27 min
| 1 giorno fa
serie a
Lecce, si attende l'ufficialità per Alex Sala dal Cordoba
00:00:20 min
| 1 giorno fa
serie a
Fiorentina, attesa per l'ufficialità di Piccoli
00:00:45 min
| 1 giorno fa
Ostia Mare di Roma – Culla di Campioni
5 video
|
Serie A
Calciomercato, tutti i video
50+ video
|
Serie A
Le notizie di Gianluca Di Marzio
50+ video
|
Serie A
