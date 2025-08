Cagliari, Kilicsoy è atterrato in Italia: i dettagli

Il Cagliari si prepara ad accogliere Semih Kiliçsoy, attaccante in arrivo dal Besiktas atterrato questa sera in Italia. Il giocatore sosterrà domani, sabato 2 agosto, le visite mediche. Confermato il via libera da parte dei turchi dopo il preliminare di Champions League giocato contro lo Shakhtar Donetsk: operazione in prestito con diritto di riscatto. Classe 2005, fa della rapidità e dei movimenti tra le linee le sue caratteristiche principali. È duttile, nelle giovanili giocava da punta centrale, in Prima squadra ha fatto spesso anche l’ala destra e sinistra. In Serie A ritroverà Ciro Immobile, dopo un anno in cui si sono allenati assieme e dal quale Kilicsoy ha potuto imparare tanto.