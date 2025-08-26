Cagliari, ecco Palestra: iniziate le visite mediche

00:00:15 min
|
30 minuti fa
juventus mercatojuventus mercato
serie a
Juventus, continuano i contatti con il Psg per Kolo Muani
00:01:14 min
| 9 ore fa
roma mercatoroma mercato
serie a
Roma, Massara a Londra per Sancho. George l'alternativa
00:01:03 min
| 10 ore fa
vardy cremonesevardy cremonese
serie a
Cremonese, sogno Vardy: si attende la risposta del giocatore
00:00:59 min
| 10 ore fa
marotta inter_3901284marotta inter_3901284
serie a
Marotta: "Non cerchiamo difensori. Su Lookman..."
00:07:31 min
| 13 ore fa
torino vagnati_3941760torino vagnati_3941760
serie a
Vagnati: "Non poniamoci limiti. Mercato? Serve un terzino"
00:03:35 min
| 13 ore fa
napoli hojlundnapoli hojlund
serie a
Napoli a un passo da Hojlund: le news di mercato
00:00:26 min
| 13 ore fa
hojlund_4907145hojlund_4907145
serie a
Il Napoli avanza per Hojlund: accordo con il giocatore
00:00:45 min
| 14 ore fa
Ziolkowski newsZiolkowski news
serie a
Roma, fatta per Ziolkowski: in arrivo venerdì
00:00:11 min
| 14 ore fa
aggiornamento harderaggiornamento harder
serie a
Milan, trovata l'intesa per Harder: domani le visite
00:00:19 min
| 15 ore fa
harder milanharder milan
serie a
Milan, si cerca l'intesa per Harder: nuovo incontro
00:01:48 min
| 21 ore fa
torino asllani calciomercato newstorino asllani calciomercato news
serie a
Torino, ufficiale l’arrivo di Asllani dall'Inter
00:00:16 min
| 21 ore fa
jimenezjimenez
serie a
Jimenez, trattativa Como-Milan per il prestito
00:00:34 min
| 21 ore fa
