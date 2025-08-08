Atalanta, i 3 nomi per l'attacco: Muniz, Mateta e Krstovic

L'Atalanta, con la questione Lookman da una parte e con la partenza di Retegui dall'altra, ha in lista tre attaccanti: Mateta del Crystal Palace, Muniz del Fulham e Krstovic del Lecce. I contatti con i tre giocatori ci sono stati, ma al momento le situazioni sono bloccate. Altra questione è il discorso spese: nella storia dell'Atalanta, infatti, non sono mai stati portati a termine acquisti superiori ai 30 milioni di euro e, oggi, la Dea deve decidere se fare un salto in avanti o proseguire sulla stessa strada del passato.