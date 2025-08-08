Atalanta, i 3 nomi per l'attacco: Muniz, Mateta e Krstovic

00:01:50 min
|
2 ore fa

L'Atalanta, con la questione Lookman da una parte e con la partenza di Retegui dall'altra, ha in lista tre attaccanti: Mateta del Crystal Palace, Muniz del Fulham e Krstovic del Lecce. I contatti con i tre giocatori ci sono stati, ma al momento le situazioni sono bloccate. Altra questione è il discorso spese: nella storia dell'Atalanta, infatti, non sono mai stati portati a termine acquisti superiori ai 30 milioni di euro e, oggi, la Dea deve decidere se fare un salto in avanti o proseguire sulla stessa strada del passato.

HOJLUNDHOJLUND
serie a
Milan, lo United apre al prestito di Hojlund: il punto
00:02:29 min
| 1 ora fa
GUTIERREZGUTIERREZ
serie a
Napoli-Gutierrez, si discutono gli ultimi bonus. E Juanlu...
00:01:18 min
| 1 ora fa
MUSAHMUSAH
serie a
Napoli, Musah conteso col Nottingham. Prende quota Miretti
00:01:00 min
| 1 ora fa
inter aggiornamenti lookmaninter aggiornamenti lookman
serie a
Atalanta, Lookman ancora assente: le ultime news sull'Inter
00:04:08 min
| 6 ore fa
sassuolo idzes candesassuolo idzes cande
serie a
Sassuolo, in arrivo Idzes e Candé dal Venezia
00:01:09 min
| 6 ore fa
UFFICIALE SIMEONEUFFICIALE SIMEONE
serie a
Torino, Simeone è granata: prestito con obbligo di riscatto
00:02:07 min
| 7 ore fa
mercato roma ziolkowskimercato roma ziolkowski
serie a
Roma, a un passo l'arrivo di Ziolkowski
00:00:20 min
| 7 ore fa
calciomercato torino simeone newscalciomercato torino simeone news
serie a
Torino, Simeone è arrivato al Filadelfia per la firma
00:00:36 min
| 9 ore fa
morata como aggiornamentimorata como aggiornamenti
serie a
Morata-Como: si sblocca la trattativa, gli aggiornamenti
00:00:45 min
| 9 ore fa
nico paz como tottenham calciomercato newsnico paz como tottenham calciomercato news
serie a
Tottenham, 40 milioni per Nico Paz: il Como rifiuta
00:01:13 min
| 11 ore fa
bologna zanoli calciomercato newsbologna zanoli calciomercato news
serie a
Bologna, offerta da 5 milioni per Zanoli
00:00:48 min
| 13 ore fa
pisa troilo calciomercato newspisa troilo calciomercato news
serie a
Pisa, si continua a lavorare per Mariano Troilo del Belgrano
00:00:22 min
| 13 ore fa
