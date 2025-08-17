Calciomercato Atalanta, fatta per Zalewski dall'Inter

2 ore fa
atalanta attaccante calciomercato newsatalanta attaccante calciomercato news
serie a
Atalanta: il punto sul mercato e sull'attaccante
00:01:51 min
| 2 ore fa
inter asllani bologna calciomercato newsinter asllani bologna calciomercato news
serie a
Atalanta su Zalewski: l'Inter lo valuta circa 15 milioni
00:00:58 min
| 4 ore fa
aslani inter bologna calciomercato newsaslani inter bologna calciomercato news
serie a
Il Bologna avanza per Asllani dell'Inter: contatti positivi
00:00:22 min
| 5 ore fa
zalewski-inter-atalanta-calciomercato-newszalewski-inter-atalanta-calciomercato-news
serie a
Atalanta-Inter: contatti per Zalewski. Le news di mercato
00:01:29 min
| 5 ore fa
inter lookman atalantainter lookman atalanta
serie a
Inter, le ultime su Lookman e la trattativa con l'Atalanta
00:02:41 min
| 18 ore fa
calciomercato roma baileycalciomercato roma bailey
serie a
Roma: il punto sul mercato tra entrate e uscite
00:05:46 min
| 18 ore fa
INTV GASPERINI SU MERCATO 250816_4129807INTV GASPERINI SU MERCATO 250816_4129807
serie a
Gasperini: "Mercato? Noi siamo fermi da 20 giorni..."
00:00:25 min
| 21 ore fa
roma bailey aston villa calciomercato newsroma bailey aston villa calciomercato news
serie a
Bailey in tribuna in Aston Villa-Newcastle: Roma vicina
00:02:24 min
| 1 giorno fa
juanlu sanchez napoli siviglia calciomercato newsjuanlu sanchez napoli siviglia calciomercato news
serie a
Napoli, continuano i contatti per Juanlu del Siviglia
00:01:44 min
| 1 giorno fa
kolo muani juve psg calciomercato newskolo muani juve psg calciomercato news
serie a
Juve, trattativa avanzata per Kolo Muani del Psg
00:02:31 min
| 1 giorno fa
kone roma inter calciomercato newskone roma inter calciomercato news
serie a
La Roma fa muro al trasferimento di Kone all'Inter
00:02:28 min
| 1 giorno fa
roma bailey sancho calciomercato newsroma bailey sancho calciomercato news
serie a
La Roma avanza per Sancho e Bailey
00:01:09 min
| 1 giorno fa
