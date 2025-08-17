Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie A
Calciomercato Atalanta, fatta per Zalewski dall'Inter
00:00:42 min
|
2 ore fa
serie a
Atalanta: il punto sul mercato e sull'attaccante
00:01:51 min
| 2 ore fa
serie a
Atalanta su Zalewski: l'Inter lo valuta circa 15 milioni
00:00:58 min
| 4 ore fa
serie a
Il Bologna avanza per Asllani dell'Inter: contatti positivi
00:00:22 min
| 5 ore fa
serie a
Atalanta-Inter: contatti per Zalewski. Le news di mercato
00:01:29 min
| 5 ore fa
serie a
Inter, le ultime su Lookman e la trattativa con l'Atalanta
00:02:41 min
| 18 ore fa
serie a
Roma: il punto sul mercato tra entrate e uscite
00:05:46 min
| 18 ore fa
serie a
Gasperini: "Mercato? Noi siamo fermi da 20 giorni..."
00:00:25 min
| 21 ore fa
serie a
Bailey in tribuna in Aston Villa-Newcastle: Roma vicina
00:02:24 min
| 1 giorno fa
serie a
Napoli, continuano i contatti per Juanlu del Siviglia
00:01:44 min
| 1 giorno fa
serie a
Juve, trattativa avanzata per Kolo Muani del Psg
00:02:31 min
| 1 giorno fa
serie a
La Roma fa muro al trasferimento di Kone all'Inter
00:02:28 min
| 1 giorno fa
serie a
La Roma avanza per Sancho e Bailey
00:01:09 min
| 1 giorno fa
