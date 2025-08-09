Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie A
Cremonese, da Bondo a Silvestri: le news di mercato
00:00:16 min
|
1 ora fa
serie a
Thiaw al Newcastle: intesa vicina con il Milan
00:01:47 min
| 23 minuti fa
serie a
Inter, per la difesa contatti con De Winter del Genoa
00:00:29 min
| 52 minuti fa
serie a
Pisa, è fatta per Troilo dal Belgano: le ultime
00:00:25 min
| 1 ora fa
serie a
Milan, continuano i contatti con lo Young Boys per Athekame
00:00:48 min
| 57 minuti fa
serie a
Calciomercato Napoli, news e trattative di oggi
00:01:34 min
| 1 ora fa
serie a
Milan-Hojlund, le ultime dopo l'affare Sesko-United
00:00:48 min
| 1 ora fa
serie a
Napoli, il punto sul calciomercato tra difesa e centrocampo
00:02:49 min
| 14 ore fa
serie a
Milan, il punto sul mercato tra entrate e uscite
00:04:22 min
| 13 ore fa
serie a
Atalanta-Lookman-Inter: le news di calciomercato
00:06:47 min
| 14 ore fa
serie a
Inter-De Winter, nuovi contatti con il Genoa: la situazione
00:00:42 min
| 14 ore fa
serie a
Atalanta, Mateta o Muniz per sostituire Retegui: le news
00:01:04 min
| 17 ore fa
serie a
Napoli, Raspadori assente alla presentazione dal ritiro
00:01:27 min
| 17 ore fa
