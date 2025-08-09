Hojlund-Milan, la situazione con il Manchester United

00:00:51 min
|
47 minuti fa
vlahovic juventus calciomercato ultime newsvlahovic juventus calciomercato ultime news
serie a
Marianella: "Vlahovic-Juve ammanettati da quel contratto"
00:02:32 min
| 2 minuti fa
sassuolo idzes cande calciomercato newssassuolo idzes cande calciomercato news
serie a
Sassuolo, si attende l'ufficialità per Idzes e Candé
00:00:10 min
| 1 ora fa
inter calciomercato news oggiinter calciomercato news oggi
serie a
Inter, mercato in uscita: le ultime notizie
00:01:04 min
| 49 minuti fa
milan thiaw alternativemilan thiaw alternative
serie a
Milan, le alternative per il sostituto di Thiaw
00:00:55 min
| 57 minuti fa
napoli mercato e amichevolenapoli mercato e amichevole
serie a
Napoli-Girona, le ultime news sull'amichevole e il mercato
00:03:00 min
| 2 ore fa
milan thiaw calciomercatomilan thiaw calciomercato
serie a
Thiaw al Newcastle: intesa vicina con il Milan
00:01:47 min
| 2 ore fa
de winter inter genoade winter inter genoa
serie a
Inter, per la difesa contatti con De Winter del Genoa
00:00:29 min
| 3 ore fa
punto mercato cremonesepunto mercato cremonese
serie a
Cremonese, da Bondo a Silvestri: le news di mercato
00:00:16 min
| 3 ore fa
pisa troilopisa troilo
serie a
Pisa, è fatta per Troilo dal Belgano: le ultime
00:00:25 min
| 3 ore fa
milan athekame young boys calciomercato news oggimilan athekame young boys calciomercato news oggi
serie a
Milan, continuano i contatti con lo Young Boys per Athekame
00:00:48 min
| 3 ore fa
punto mercato napolipunto mercato napoli
serie a
Calciomercato Napoli, news e trattative di oggi
00:01:34 min
| 4 ore fa
milan hojlundmilan hojlund
serie a
Milan-Hojlund, le ultime dopo l'affare Sesko-United
00:00:48 min
| 4 ore fa
