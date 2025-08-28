Milan, da Akanji a Dovbyk fino alle uscite: il punto

L'infortunio di Jashari, blocca la cessione di Musah direzione Atalanta. Rabiot continua a non aprire alla destinazione rossonera. Per la difesa piacciono Akanji e Kiwior, per i quali il Milan ha chiesto informazioni per capire le fattibilità dell'operazione. Questione uscite: Alex Jimenez verso il Bournemouth in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo, mentre Santiago Gimenez non apre allo scambio con la Roma per Dovbyk, per i quale i rossoneri potrebbero provarci anche in maniera slegata al messicano. I giallorossi aprirebbero al prestito, in caso trovassero un sostituto.