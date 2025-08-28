Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie A
Napoli-Hojlund, si attende l'ok finale dello United
00:00:49 min
|
24 minuti fa
serie a
Il Pisa studia il colpo Raul Albiol: previsto un incontro
00:00:22 min
| 24 minuti fa
serie a
Roma, piace Florentino Luis per il centrocampo
00:00:28 min
| 24 minuti fa
serie a
Atalanta, si pensa a Comuzzo per la difesa
00:00:47 min
| 57 minuti fa
serie a
Cremonese, Vardy è vicinissimo: apertura totale
00:00:39 min
| 1 ora fa
serie a
Milan, da Harder a Vlahovic e Nkunku: gli scenari in attacco
00:06:20 min
| 3 ore fa
serie a
Fatta per il trasferimento di Cutrone al Parma
00:01:00 min
| 4 ore fa
serie a
Kolo Muani, Juventus e Psg vicini
00:02:01 min
| 5 ore fa
serie a
Pisa-Stengs, terminate le visite mediche
00:00:32 min
| 7 ore fa
serie a
Milan, si complica Harder. Le ultime su Vlahovic
00:01:57 min
| 9 ore fa
serie a
Roma, Pellegrini in gruppo ma destinato a partire. Il punto
00:02:54 min
| 9 ore fa
serie a
Milan, il mercato in uscita da Jimenez a Chukwueze
00:03:28 min
| 10 ore fa
serie a
Fiorentina, Comuzzo dice no all'Al Hilal
00:00:28 min
| 10 ore fa
serie a
