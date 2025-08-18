Calciomercato Napoli, le news dopo l'infortunio di Lukaku

00:04:57 min
|
2 ore fa
sancho romasancho roma
serie a
Sancho-Roma, nuovo tentativo: le news di calciomercato
00:00:38 min
| 2 ore fa
bailey roma aston villa calciomercato newsbailey roma aston villa calciomercato news
serie a
Roma, fatta per Bailey: stasera sarà in città
00:02:28 min
| 5 ore fa
bailey roma calciomercato newsbailey roma calciomercato news
serie a
Roma, si avvicina Bailey: si ferma la trattativa per Sancho
00:01:25 min
| 7 ore fa
calciomercato napoli gutierrez visite medichecalciomercato napoli gutierrez visite mediche
serie a
Napoli, visite mediche terminate per Gutierrez
00:01:00 min
| 7 ore fa
sancho roma calciomercato newssancho roma calciomercato news
serie a
Sancho-Roma, stop alla trattativa: giocatore non convinto
00:04:25 min
| 10 ore fa
atalanta zalewski visite mediche newsatalanta zalewski visite mediche news
serie a
Atalanta, visite mediche per Zalewski. Calciomercato news
00:00:11 min
| 12 ore fa
parma troilo calciomercato visite newsparma troilo calciomercato visite news
serie a
Parma, visite mediche per il difensore argentino Troilo
00:00:25 min
| 12 ore fa
napoli gutierrez visite mediche newsnapoli gutierrez visite mediche news
serie a
Napoli, Gutierrez a Villa Stuart per le visite mediche
00:00:57 min
| 13 ore fa
MERCATO NAPOLI LUKAKUMERCATO NAPOLI LUKAKU
serie a
Lukaku, attesa per gli esami: Napoli può tornare sul mercato
00:01:25 min
| 1 giorno fa
calabria milan panathinaikos calciomercato newscalabria milan panathinaikos calciomercato news
serie a
Davide Calabria ha firmato con il Panathinaikos
00:00:39 min
| 1 giorno fa
Zalewski newsZalewski news
serie a
Calciomercato Atalanta, fatta per Zalewski dall'Inter
00:00:42 min
| 1 giorno fa
atalanta attaccante calciomercato newsatalanta attaccante calciomercato news
serie a
Atalanta: il punto sul mercato e sull'attaccante
00:01:51 min
| 1 giorno fa
