Carnevali: "Vedremo Berardi per il rinnovo. Su Pinamonti..."

00:05:13 min
|
2 ore fa

L'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha fatto il punto sul mercato dei neroverdi. Per quanto riguarda il centrocampo, ha precisato: "Vrancx non è ancora chiusa, stiamo parlando con lui ma stiamo valutando anche altri profili in quel ruolo. Lo stesso vale per Matic. In un mercato come quello di adesso di certo non c'è niente finché non arrivano le firme". Passando poi agli altri reparti, ha continuato: "Abbiamo anche qualche altra opportunità, abbiamo bisogno anche di un terzino destro. Birindelli può essere un giocatore interessante, ma il Sassuolo ha già fatto 6 acquisti che dovrebbero fare i titolari. Il calciomercato nostro è stato attivo e non deve fermarsi". Sul mercato in uscita, invece, l'intenzione del club è tenere i due attaccanti, Pinamonti e Lauriente. "Per Pinamonti a oggi non sono arrivate offerte interessanti, mentre per Lauriente non ci sono state proposte soddisfacenti", ha dichiarato. Su Berardi, infine, ha concluso: "Con lui c'è un legame speciale, è un campione vero anche fuori dal campo. L'intenzione è quella di sedersi per prolungare ancora il contratto. Credo debba esserci un discorso di riconoscenza per un giocatore così".

