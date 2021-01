Dopo aver svolto le visite mediche, il centrocampista francese ha firmato con il Milan: arriva in prestito oneroso da 500mila euro e riscatto fissato a 8 milioni. Indosserà la maglia numero 18, è il primo rinforzo nel mercato di gennaio per Pioli. Meité lascia il Torino dopo due stagioni e mezzo dal suo arrivo in Serie A: con i granata 94 presenze e 3 reti in tutte le competizioni.