Gobbi: "Diouf porta caratteristiche diverse all’Inter"

A Calciomercato l’Originale, Massimo Gobbi ha tracciato un profilo del centrocampista francese Andy Diouf, descrivendo le caratteristiche del nuovo acquisto dell’Inter: "Porta caratteristiche diverse: è quasi un metro e novanta, è mancino, ha fisicità e corsa. È capace di difendere ma anche di strappare, di recuperare palla e ribaltare l’azione velocemente. Caratteristiche che servono al centrocampo dell’Inter, che in questo momento non ha. Diouf può portare risorse nuove: è un giocatore moderno, box to box, capace di andare a concludere in fase offensiva, come dimostra il gol segnato la scorsa stagione alla Fiorentina”.

