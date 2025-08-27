Donnarumma tra Psg e Manchester City: le news di mercato

00:00:54 min
|
2 ore fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, il mercato in uscita da Jimenez a Chukwueze
00:03:28 min
| 43 minuti fa
comuzzo fiorentina al hilal calciomercato newscomuzzo fiorentina al hilal calciomercato news
serie a
Fiorentina, Comuzzo dice no all'Al Hilal
00:00:28 min
| 1 ora fa
MERCATO ROMAMERCATO ROMA
serie a
Roma, no definitivo di Sancho: passi avanti per George
00:02:07 min
| 2 ore fa
hojlund napoli calciomercato newshojlund napoli calciomercato news
serie a
Napoli-Hojlund, giornata decisiva per l'accordo totale
00:00:52 min
| 2 ore fa
TAREMITAREMI
serie a
Inter, sondaggio del Panathinaikos per Taremi
00:00:41 min
| 15 ore fa
COMUZZOCOMUZZO
serie a
Comuzzo nel mirino dell'Al-Hilal: offerta da 35 milioni
00:01:09 min
| 15 ore fa
MILAN CENTROCAMPO RABIOTMILAN CENTROCAMPO RABIOT
serie a
Milan, contatti per Rabiot: la situazione
00:00:51 min
| 15 ore fa
MILAN DIFENSOREMILAN DIFENSORE
serie a
Milan, si prenderà un difensore in questi ultimi giorni
00:00:45 min
| 15 ore fa
ROMA NEWSROMA NEWS
serie a
Roma, Sancho ha detto di no e George apre al trasferimento
00:01:43 min
| 15 ore fa
NAPOLI ELMAS NEWSNAPOLI ELMAS NEWS
serie a
Napoli, Elmas a un passo dal ritorno: il punto
00:00:43 min
| 15 ore fa
moumbagna-cremonese-arrivomoumbagna-cremonese-arrivo
serie a
Cremonese, l'arrivo di Moumbagna in Italia
00:00:59 min
| 16 ore fa
parma oristanio calciomercato newsparma oristanio calciomercato news
serie a
Accordo Parma-Venezia per Oristanio: mercoledì le visite
00:00:26 min
| 18 ore fa
