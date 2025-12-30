Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie A
Fiorentina, Paratici inizia a strutturare il mercato
00:02:28 min
|
8 giorni fa
serie a
Nzola, finita col Pisa: può tornare allo Spezia. I dettagli
00:00:42 min
| 1 ora fa
serie a
Non solo il Benfica: anche il Nottingham Forest su Lucca
00:00:26 min
| 1 ora fa
serie a
Genoa, offerta per Bento. Contatti anche per Martinez Quarta
00:00:53 min
| 1 ora fa
serie a
Roma, previsto confronto dopo silenzio stampa di Gasperini
00:05:57 min
| 2 ore fa
serie a
Milan, Maignan mai così vicino al rinnovo: i dettagli
00:01:03 min
| 2 ore fa
serie a
Lazio, trattativa avanzata per Ratkov del Salisburgo
00:01:21 min
| 6 ore fa
serie a
Fiorentina, forcing finale su Brescianini dell'Atalanta
00:02:34 min
| 6 ore fa
serie a
Lazio, offerte per Fabbian e Maldini: news di calciomercato
00:01:58 min
| 6 ore fa
serie a
Massara: "La situazione di Raspadori si svilupperà a breve"
00:03:30 min
| 8 ore fa
serie a
Torna "Buongiorno Calciomercato": il podcast di Di Marzio
00:00:15 min
| 11 ore fa
serie a
Fiorentina, Dzeko verso l'addio: richieste dall'estero
00:00:18 min
| 12 ore fa
serie a
Roma, le alternative a Zirkzee: Gudmundsson o Giovane
00:00:53 min
| 13 ore fa
