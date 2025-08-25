Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Serie A
Milan, trovata l'intesa per Harder: domani le visite
00:00:19 min
|
2 ore fa
serie a
Vagnati: "Non poniamoci limiti. Mercato? Serve un terzino"
00:03:35 min
| 1 minuto fa
serie a
Napoli a un passo da Hojlund: le news di mercato
00:00:26 min
| 38 minuti fa
serie a
Il Napoli avanza per Hojlund: accordo con il giocatore
00:00:45 min
| 59 minuti fa
serie a
Roma, fatta per Ziolkowski: in arrivo venerdì
00:00:11 min
| 1 ora fa
serie a
Milan, si cerca l'intesa per Harder: nuovo incontro
00:01:48 min
| 8 ore fa
serie a
Torino, ufficiale l’arrivo di Asllani dall'Inter
00:00:16 min
| 8 ore fa
serie a
Jimenez, trattativa Como-Milan per il prestito
00:00:34 min
| 8 ore fa
serie a
Fiorentina-Piccoli, iniziate le visite mediche
00:00:21 min
| 9 ore fa
serie a
Udinese, iniziate le visite mediche di Buksa
00:00:46 min
| 11 ore fa
serie a
Sassuolo, Matic è arrivato in Italia per le visite mediche
00:00:13 min
| 21 ore fa
serie a
Milan, la trattativa Harder entra sempre più nel vivo
00:01:43 min
| 22 ore fa
serie a
Milan, ora è Harder l'obiettivo per l'attacco. E Vlahovic...
00:01:30 min
| 1 giorno fa
