Milan, si complica Harder. Le ultime su Vlahovic

00:01:57 min
|
1 ora fa

Nel video le ultime sul mercato del Milan tra Harder e Vlahovic con Peppe Di Stefano.

pisa stengs visite calciomercato newspisa stengs visite calciomercato news
serie a
Pisa-Stengs, terminate le visite mediche
00:00:32 min
| 31 minuti fa
coll mangiante pellegrinicoll mangiante pellegrini
serie a
Roma, Pellegrini in gruppo ma destinato a partire. Il punto
00:02:54 min
| 1 ora fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, il mercato in uscita da Jimenez a Chukwueze
00:03:28 min
| 2 ore fa
comuzzo fiorentina al hilal calciomercato newscomuzzo fiorentina al hilal calciomercato news
serie a
Fiorentina, Comuzzo dice no all'Al Hilal
00:00:28 min
| 3 ore fa
donnarumma psg calciomercato newsdonnarumma psg calciomercato news
serie a
Donnarumma tra Psg e Manchester City: le news di mercato
00:00:54 min
| 4 ore fa
MERCATO ROMAMERCATO ROMA
serie a
Roma, no definitivo di Sancho: passi avanti per George
00:02:07 min
| 4 ore fa
hojlund napoli calciomercato newshojlund napoli calciomercato news
serie a
Napoli-Hojlund, giornata decisiva per l'accordo totale
00:00:52 min
| 4 ore fa
TAREMITAREMI
serie a
Inter, sondaggio del Panathinaikos per Taremi
00:00:41 min
| 17 ore fa
COMUZZOCOMUZZO
serie a
Comuzzo nel mirino dell'Al-Hilal: offerta da 35 milioni
00:01:09 min
| 17 ore fa
MILAN CENTROCAMPO RABIOTMILAN CENTROCAMPO RABIOT
serie a
Milan, contatti per Rabiot: la situazione
00:00:51 min
| 17 ore fa
MILAN DIFENSOREMILAN DIFENSORE
serie a
Milan, si prenderà un difensore in questi ultimi giorni
00:00:45 min
| 17 ore fa
ROMA NEWSROMA NEWS
serie a
Roma, Sancho ha detto di no e George apre al trasferimento
00:01:43 min
| 17 ore fa
