Sport
Calciomercato
Serie A
Milan, Hojlund: le ultime novità sulla trattativa
00:01:12 min
|
1 ora fa
serie a
Cremonese, si pensa a Maleh del Lecce
00:00:25 min
| 1 ora fa
serie a
Fiorentina, interesse per Nicolussi Caviglia del Venezia
00:00:18 min
| 1 ora fa
serie a
Roma al lavoro per Leon Bailey dell'Aston Villa
00:02:04 min
| 1 ora fa
serie a
Mercato Juve, da Vlahovic a Douglas Luiz: il punto
00:01:13 min
| 1 ora fa
serie a
Milan, Athekame è in città: iniziate le visite mediche
00:01:08 min
| 1 ora fa
serie a
Parma su Troilo, tentativo di sorpasso sul Pisa
00:00:55 min
| 1 ora fa
serie a
Parma, visite mediche per l'attaccante Matija Frigan
00:00:51 min
| 56 minuti fa
serie a
Parma, la partenza di Leoni per Liverpool
00:02:17 min
| 2 ore fa
serie a
Bologna, fatta per Heggem del West Bromwich
00:00:26 min
| 18 ore fa
serie a
Calciomercato Parma: è fatta per Frigan dal Westerlo
00:00:49 min
| 22 ore fa
serie a
Lookman, settimane decisive per il futuro dell'attaccante
00:01:03 min
| 23 ore fa
serie a
Milan, Athekame atteso in Italia. Primi contatti per Hojlund
00:02:03 min
| 1 giorno fa
serie a
